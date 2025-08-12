スポニチスポニチアネックス

未来富山の最速145キロ左腕・江藤蓮が初戦で敗退 進路について熟考の構え

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 11日の全国高校野球選手権・2回戦で、未来富山の江藤蓮が姿を消した
  • 「逆球が多かったし、調整不足もあった」と江藤は5回1/311安打8失点で降板
  • 進路については「もう一度しっかり考えて決めたい」と熟考の構えを示した
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    【甲子園】佐賀北「旋風」再来の予感…2年生・山下「最高でした」決勝スクイズ　県勢夏40勝に到達 2025年8月10日 5時0分
  • 【甲子園】エースがドラマ呼ぶ　綾羽の藤田陸空「先発でなくて悔しかった。出番がきたらエースの投球をする」 2025年8月9日 0時3分
  • 「工藤静香」が「“特注”スーパーカー」をお披露目！ 6速MT×美麗すぎ「スゴい」内装で超カッコいい！ 30年間「ワンオーナー」の「フェラーリ」とは
    「工藤静香」が「“特注”スーパーカー」をお披露目！ 6速MT×美麗すぎ「スゴい」内装で超カッコいい！ 30年間「ワンオーナー」の「フェラーリ」とは 2025年8月7日 10時30分
  • 「行こうか迷った」試合最終盤のカウンターの場面、足を止めずにJ1初ゴールをあげた柏MF中川敦瑛 2025年8月11日 1時40分
  • スポニチ
    【甲子園】“山陰のピカソ”開星・野々村監督　次戦・仙台育英は「大横綱。うちはふんどし担ぎ」 2025年8月6日 13時47分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. マックが謝罪 今後の対応を公表
    2. 2. 広陵の騒動「SNSのせい」に異議
    3. 3. 伊東市長「奇妙LINE画像」を投稿
    4. 4. あいみょんの腕にタトゥー 物議
    5. 5. 張本智和 中国監督の態度を批判
    6. 6. パンサー尾形 借金6千万円を告白
    7. 7. 永野芽郁 セクシー派女優に転身?
    8. 8. 米女優急逝 がんが急速に広がる
    9. 9. 国道で殴り合い「警察を呼べ」
    10. 10. 粗品 中居氏からの言葉に感銘
    1. 11. マックで大量廃棄「無料配布」も
    2. 12. へずまりゅう氏、居眠り議員は「見つけ次第叩き起こしてSNSで公開」宣言
    3. 13. Rちゃん 超スピード破局を告白
    4. 14. 母親がアンジェラ・アキだと知る
    5. 15. 高熱で寝込む娘に寄り添う猫
    6. 16. AV無理 蒼井そらを変えた一言
    7. 17. カズ&二階堂 熱愛報道ゼロに驚き
    8. 18. シンママは自己中? 高須氏が苦言
    9. 19. 甲子園「猪木顔」でピンチ脱出
    10. 20. 「共産党は退陣せよ」中国で怒り
    1. 1. 広陵の騒動「SNSのせい」に異議
    2. 2. 伊東市長「奇妙LINE画像」を投稿
    3. 3. 国道で殴り合い「警察を呼べ」
    4. 4. マックで大量廃棄「無料配布」も
    5. 5. へずまりゅう氏、居眠り議員は「見つけ次第叩き起こしてSNSで公開」宣言
    6. 6. 歌舞伎座「火の鳥」の公演を中止
    7. 7. 女性から非常に人気 モテる遺体
    8. 8. 石川・金沢市などで約1500戸停電
    9. 9. 生徒会長に10万円交付へ 滋賀
    10. 10. さや氏 議員会館内の撮影を謝罪
    1. 11. トウモロコシ約1000本が食われる
    2. 12. バナナボートから転落? 男性死亡
    3. 13. マックポケカ問題 教訓生かせず?
    4. 14. 広陵辞退 野球部に何かがある
    5. 15. レジ列で攻防 配慮を求められる
    6. 16. 「目の日焼け」って知っていますか？肌だけではなく目も紫外線対策を
    7. 17. 広陵高の辞退 ひろゆき氏疑問視
    8. 18. 新宿御苑で「カブトムシ激減」か
    9. 19. キャンプ場で15人が孤立 熊本
    10. 20. 3台絡む事故 1人死亡、4人重軽傷
    1. 1. 自由研究で作ったコーラほぼ完売
    2. 2. 神谷氏 街頭演説中に大声で激怒
    3. 3. 猫殺し容疑で逮捕 慶応卒の凶行
    4. 4. 温泉宿から夜逃げ BMWで走り去る
    5. 5. へずま氏 居眠り議員はSNSで公開
    6. 6. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    7. 7. 悠仁さま 夜の学生生活を謳歌か
    8. 8. 橋下徹氏と妹の関係性に驚き
    9. 9. 1人で2席分占領 男性の強硬手段
    10. 10. クマの前例にない行動 驚きの声
    1. 11. 10歳でおじさんから性被害…硬直
    2. 12. 「先生」孤独死 荒れ果てた現場
    3. 13. 温泉旅館が突如閉鎖「夜逃げ」か
    4. 14. 海外不動産投資家・宮脇氏、衝撃警鐘　「海外移住しても税金地獄から逃げられない」現実を語る
    5. 15. 投資戦略アドバイザー・鳥海氏「“わかってるつもり”は危険！」新NISA38％放置の実態に警鐘
    6. 16. スカスカ丼ぶり到着…Uberら謝罪
    7. 17. 共産党の最終当選者は白川容子氏
    8. 18. 退職代行 利用者の意外な特徴
    9. 19. さや氏 中年男性の票集めたワケ
    10. 20. 産むつもりはない→出産したワケ
    1. 1. 「共産党は退陣せよ」中国で怒り
    2. 2. 李在明氏の「絶対にない」発言
    3. 3. 「台湾でスリ多発」日本が注意
    4. 4. 台湾観光地で日本人の窃盗被害
    5. 5. 米大統領 IntelのCEOに即時辞任
    6. 6. 広陵辞退「暴力で汚された」韓国
    7. 7. ピットブルが飼い主の命救う 米
    8. 8. 芸能事務所の常識疑う行動が物議
    9. 9. 首相の「完全占領」に怒りと絶望
    10. 10. すべての野良犬を収容へ インド
    1. 11. 中国 断崖絶壁に立つ書店で読書
    2. 12. トルコ西部でM6.1の地震が発生
    3. 13. 高速道路脇の案内板にミス 中国
    4. 14. 露がバイク戦術に固執した理由
    5. 15. チョグク元法相らの恩赦決定
    6. 16. 大谷とサッカーの「王者」が共演
    7. 17. K-POPファン 球場での迷惑行為
    8. 18. 高脂肪食 脳卒中リスク高まる?
    9. 19. Ankerワイヤレスイヤホンの進化
    10. 20. 中国 誤侵入の海自艦に警告射撃
    1. 1. 3カ月の完全現金生活 人生変わる
    2. 2. 退職金 住宅ローン一括返済は吉?
    3. 3. Z世代に人気のアプリ「Jiffcy」
    4. 4. 入院費用 個室利用でいくら?
    5. 5. 夫婦のお金「完全別々」の注意点
    6. 6. エイプリルフール実施サイト2018
    7. 7. サラリーマンができる税金対策
    8. 8. LAWSON ご当地からあげクン発売
    9. 9. 賃貸の常識を覆す驚愕の賃貸物件
    10. 10. 【お悔やみ申し上げます】訃報の連絡があったとき、絶対に言ってはいけない一言・ナンバー1
    1. 11. 年収300万円 老後資金はいくら?
    2. 12. 協立情報通信が3連騰 大幅増益
    3. 13. ハッピーセット転売対策 日本
    4. 14. 北海道電力「上昇局面」の現状
    5. 15. 米大統領の大統領令 修正は適時
    6. 16. ローソン×パペットスンスン コラボフードやグッズを販売、オリジナルチャームのプレゼント企画など
    7. 17. 発達障害が増えた「本当の理由」
    8. 18. ディーラーが教えないサービス
    9. 19. 年代別&業種別 日本の平均年収
    10. 20. ガソリン税がなかったら…影響額
    1. 1. iPhone更新で車内体験も新鮮に
    2. 2. 自転車「チラ見」で得られる余裕
    3. 3. 新製品「Pulsar USBケーブル」
    4. 4. 新型Apple Watch Ultra 3登場か
    5. 5. 無印の涼しいルームウェアが登場
    6. 6. スマートグラスに「高度な機能」はいらない──AR革命にデザインが求められる理由
    7. 7. 新生JDI 社長の「CEO」が説明
    8. 8. ソフトバンク Pixel 8aを値下げ
    9. 9. LINEを既読スルーする理由を解説
    10. 10. ChatGPTになんでも話せるのか
    1. 11. 夏休みは大田区で「PayPay20%」
    2. 12. HIKAKINプロデュース「みそきん」が東京駅で味わえる / Amazon Kindle Colorsoft 記者発表会【まとめ記事】
    3. 13. 中国の反スパイ法 日本人拘束も
    4. 14. REDMAGICのゲーミングタブレット
    5. 15. OpenAIの発表 グラフに矛盾か
    6. 16. FRONTIER 期間限定の特価セール
    7. 17. サムスンGalaxy 5G使ってみた
    8. 18. AIに奪われにくい仕事 結果発表
    9. 19. 任天堂のアメリカ進出を支えた1人の「ファミコン名人」を紹介するムービー
    10. 20. 「星つなぎのエリオ」が大人気
    1. 1. 張本智和 中国監督の態度を批判
    2. 2. 甲子園「猪木顔」でピンチ脱出
    3. 3. 張本智和 世界王者を破り優勝
    4. 4. ロッテ戦で突然の公開プロポーズ
    5. 5. 流石に笑う 甲子園大盛り上がり
    6. 6. 大谷 2033年まで二刀流の意向
    7. 7. 大谷が41号ソロ 今季で王手も
    8. 8. 藤井七冠 女流棋士新制度に指摘?
    9. 9. 玉川徹氏、広陵の出場辞退に「モヤモヤする」　羽鳥慎一アナは「ＳＮＳを間違った正義感で…」…「モーニングショー」
    10. 10. 大谷にハプニング 皮肉たっぷり
    1. 11. 大谷の170キロ 選手ら本音語る
    2. 12. 広陵が辞退「何も感じない」
    3. 13. 佐々木朗希に米メディアが反対論
    4. 14. 仏2部降格の中村敬斗 泥沼化か
    5. 15. 世界最大プロレス団体 メガ契約
    6. 16. バルサ ツアー運営に不満の声?
    7. 17. 広陵高校 夏の甲子園大会を辞退
    8. 18. 大谷&山本&朗希 4人が揃った食事
    9. 19. 145キロ左腕 初戦で敗退の背景
    10. 20. 「最悪の結末」広陵の辞退に疑問
    1. 1. マックが謝罪 今後の対応を公表
    2. 2. あいみょんの腕にタトゥー 物議
    3. 3. パンサー尾形 借金6千万円を告白
    4. 4. 永野芽郁 セクシー派女優に転身?
    5. 5. 米女優急逝 がんが急速に広がる
    6. 6. 粗品 中居氏からの言葉に感銘
    7. 7. Rちゃん 超スピード破局を告白
    8. 8. シンママは自己中? 高須氏が苦言
    9. 9. 母親がアンジェラ・アキだと知る
    10. 10. AV無理 蒼井そらを変えた一言
    1. 11. 磯山さやか 熱愛スクープない訳
    2. 12. カズ&二階堂 熱愛報道ゼロに驚き
    3. 13. 第2子病気で死去も 香椎由宇の今
    4. 14. 電撃婚の二階堂 元彼の共通点
    5. 15. 事故機に搭乗予定だった 初告白
    6. 16. 避妊し子授かる…中学生の娘公表
    7. 17. 不祥事から5年 ボビー地上波出演
    8. 18. みちょぱ フワを腫れもの扱いか
    9. 19. 辻希美 出産後の心境と悩み
    10. 20. 「静岡の森香澄」女子大生に絶賛
    1. 1. 京都に全29棟の新ヴィラ施設、天然温泉や自然に浸る一棟貸しの宿泊空間
    2. 2. ローションは女性器に残る恐れ
    3. 3. スタバの新作フード 食べてみた
    4. 4. 40・50代女性向け GU神トップス
    5. 5. 「磐」はなんて読む？世界自然遺産があることで知られる秋田県の地名！
    6. 6. 否定ばかりする友達 傷つくだけ
    7. 7. 男性が震え上がる女性の素顔
    8. 8. ミキサーなしで簡単 フラッペ
    9. 9. 「モテるためのヒント」326人に
    10. 10. 捨てられぬ物が示す心のサイン
    1. 11. 楽ちん × キレイ見え！【しまむら】大人にドンピシャ♡「新作パンツ」
    2. 12. 韓国発 日本初実店舗がOPENへ
    3. 13. 真夏のデート 汗かきの女性対処
    4. 14. 着映えするハニーズのトップス
    5. 15. マクドナルド、ハッピーセット「ポケモン」巡り声明 厳格な販売制限へ・公式アプリ退会処理も
    6. 16. しまむらで狙いたい夏トップス
    7. 17. 間違いなく遊び人でしょう。浮気性の男性がよく口にする「誘い文句」
    8. 18. ティファニー 日本初カフェ開店
    9. 19. 不妊原因は女性側? 漫画が話題
    10. 20. 韓国コスメブランドが日本に上陸

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得
    x