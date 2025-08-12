二転三転しつつ、結局放出となるのか。ブンデスリーガ王者バイエルンの韓国代表DFキム・ミンジェは、今夏の去就が注目されている。昨季は、最終ラインに怪我人が続出するなか、アキレス腱の怪我を抱えながらリーグ制覇に貢献したものの、失点につながるミスが多いとドイツメディアは手厳しかった。さらに今夏、レバークーゼンからドイツ代表のヨナタン・ターが加入したために序列が低下し、バックアッパーに降格してしまった