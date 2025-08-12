◇第107回全国高校野球選手権第6日1回戦北海7―10東海大熊本星翔（2025年8月11日甲子園）【聖地の夏言葉】北海（南北海道）の遊撃手・吉井天星（てんせい＝3年）は迫り来る運命を悟った。昨年末、大病で命が尽きようとしている母にお願いした。「何か一つ力になるもの、手紙を書いて」。別れることになっても常に一緒にいる証が欲しかった。9番打者は8回に甲子園初安打の左前打。3月に旅立った母はアルプス席にいない