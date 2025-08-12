夏の全国高校野球は第６日の１１日、１回戦２試合と２回戦２試合が行われた。県岐阜商（岐阜）は日大山形（山形）を破り、４強入りした２００９年以来の初戦突破で夏の甲子園通算４０勝目を飾った。県岐阜商６―３日大山形県岐阜商は五回、横山、渡辺璃の適時打で逆転。七回には稲熊、坂口の適時打などで４点を加えた。柴田が粘り強い投球で完投。日大山形は九回に代打・土田の２点適時打で追い上げたが、及ばず。打順一巡、相