◇第107回全国高校野球選手権第6日2回戦日大三3―2豊橋中央（2025年8月11日甲子園）日大三はエース右腕の近藤優樹（3年）が128球の力投で2失点（自責点0）で完投した。6回は味方の失策で同点にされ、7回は同じく失策から無死二、三塁のピンチを背負ったが、無失点でしのいだ。「球種は何であろう気持ちで投げた」と充実の表情。「猪木顔」で注目された豊橋中央・高橋との投げ合いに「凄い笑顔で自分も楽しくできました