夏の全国高校野球は第６日の１１日、１回戦２試合と２回戦２試合が行われた。東海大熊本星翔（熊本）は北海（南北海道）に勝ち、４度目の出場で初白星をつかんだ。東海大熊本星翔１０―７北海東海大熊本星翔が１１安打１０得点と効率よく攻めた。同点の七回、堀田と代打・秋田の連続適時打などで６点を奪って勝ち越すと、八回にも加点して突き放した。北海は５失策と守備が乱れた。「次はエースの意地を」東海大熊本星翔の先