◇第107回全国高校野球選手権第6日2回戦未来富山5―8高川学園（2025年8月11日甲子園）【熱闘博覧会】未来富山の2年生捕手・中込大は、江藤蓮の球を初めて受けた時の手のしびれを忘れない。「エグい…」。そして、入学前から抱いていた期待が確信に変わる。「江藤さんとなら甲子園に行ける」。あの時の直感は正しく、江藤とのバッテリーで聖地にやって来た。初回1死一塁、先輩左腕を勇気づけようと強振した打球は、右翼