夏の全国高校野球は第６日の１１日、１回戦２試合と２回戦２試合が行われた。高川学園（山口）は未来富山（富山）に勝利し、２０２１年に続く出場２大会連続の初戦突破を果たした。高川学園８−５未来富山高川学園が両者とも２桁安打の打ち合いを制した。四回に遠矢の３点二塁打で勝ち越し。遠矢は本塁打を含む３安打５打点の活躍だった。未来富山は初回に先制したが、江藤が８失点と苦しんだ。「勝負強さ出せた」高川学園の