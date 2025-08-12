夏の全国高校野球は第６日の１１日、１回戦２試合と２回戦２試合が行われた。日大三（西東京）は豊橋中央（愛知）に競り勝ち、夏の甲子園通算３０勝目を飾った。日大三３―２豊橋中央日大三は三回、本間、田中諒の連続適時打で２点を先行。同点の八回に田中諒のソロで勝ち越した。先発近藤は２失点完投。豊橋中央は１０残塁と拙攻が響き、好投した高橋を援護できなかった。先輩の励ましで緊張解けるグラウンドに足を踏み入れ