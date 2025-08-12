「干し芋発祥地」を全国に向けてＰＲする静岡県御前崎市。干し芋誕生には、江戸時代に活躍した２人の「芋じいさん」が欠かせない。文献史料をひもとくと、御前崎干し芋は、芋じいさんをはじめ、歴史や風土の偶然と、多くの村人たちの不断の努力が生んだ奇跡の逸品と言える。干し芋にまつわる歴史は、石碑や郷土史に刻まれ、今も市内でたどることができる。（渋谷拓海）難破船と薩摩芋１人目の芋じいさんは江戸中期、地域とりま