ＥＢｉＤＡＮの人気グループ・超特急のシューヤ（３０）が１１日、都内で初の写真集「ＴＲＥＮＴＥ」（ＳＤＰ）の発売記念イベントを行った。３０歳を記念した初のソロ写真集。パリでの撮影に向けて、週４回、約２時間のトレーニングを敢行し、体脂肪率は６パーセントになったという。この日は報道陣の前で懸垂を披露。「（見せるために）肩と腕をやってきていて、筋肉痛です」と笑いながらも、力強い動きで筋肉美を見せつけた