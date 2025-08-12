6日、ワシントンで記者会見するトランプ米大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】ロイター通信は11日、トランプ米大統領が中国への関税の一部停止措置を90日延長する大統領令に署名したと報じた。12日未明（日本時間12日午後）が期限だった。24％分の関税が復活する恐れがあったが回避されることになった。2期目のトランプ政権下での対中追加関税は30％が維持される。米中両国は、スウェーデン・ストックホルムで7月に実施した