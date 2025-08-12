日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）の安河内剛本部事務局長が１１日、都内で取材に応じ、２日に東京・後楽園ホールで行われた興行に出場した２選手が相次いで急性硬膜下血腫で死去したことを受け、今後国内で行われるＷＢＯアジア・パシフィックのタイトルマッチを１２回戦から１０回戦に短縮すると発表した。長いラウンドを戦うことによる危険性を軽減する狙いで、既に短縮が決まった東洋太平洋王座戦に続き、日本で行われる