ダウンタウン浜田雅功（62）が初の個展を行うことが11日、分かった。「浜田雅功展『空を横切る飛行雲』」と題し、10月19日から12月21日まで、東京・麻布台ヒルズギャラリーで開催する。浜田の画力は過去にテレビ番組やメディア、SNSなどでも「巨匠」「画伯」として度々取り上げられており、作品が公開される度に話題となっていた。長い芸能活動歴の中でアートの世界へ切り込むことは初めてで、浜田は「やれ言うから、やるわ！」