8月12日（火）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・玉名市和水町江田（スピード違反）国道389・・・荒尾市蔵満（スピード違反）国道442・・・阿蘇郡南小国町万願寺（スピード違反）国道266・・・上天草市姫戸町姫浦（スピード違反）  ＜午後＞国道218・・・上益城郡山都町城平（交差点違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩