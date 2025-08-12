駐在所だよりを発行している柴山警部補（左）と妻の美乃さん＝６月、金沢署釜利谷西駐在所金沢署釜利谷西駐在所（横浜市金沢区）が毎月発行する「駐在所だより」が、地元で評判を呼んでいる。防犯や事故防止などについて啓発するオリジナルの４こま漫画が特徴で、地元住民から「面白い」「交番が身近に感じる」という声が上がる。同駐在所に勤務する柴山真也警部補（４３）は妻と二人三脚で作成に取り組んでおり、「地域に密着し