気象台は、午前4時53分に、大雨警報（土砂災害）を糸魚川市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・糸魚川市に発表 12日04:53時点上越では12日昼前まで、下越、佐渡では12日夜のはじめ頃まで、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・土砂災害12日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量35mmピーク時間12日明け方■新発田市□大雨警報・土砂災害12日夜のはじめ