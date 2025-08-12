アメリカ東部ペンシルベニア州にあるUSスチールの工場で爆発があり、少なくとも1人が死亡しました。11日午前11時ごろ、ペンシルベニア州のUSスチールの工場で爆発事故がありました。この爆発で1人が死亡し、2人が行方不明になっているほか、複数人がけがをしているということです。爆発の原因は、まだ明らかになっていません。地元警察は周辺住民に対し避難するよう呼びかけていて、現在も救助活動が続けられています。