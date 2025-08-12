日本維新の会は、きょう、党の新たな役員人事を正式に発表します。党運営の要となる幹事長には、中司宏衆院議員を起用する方向です。日本維新の会は今月8日、参院選挙の結果の責任を取り辞任した前原共同代表の後任に藤田文武前幹事長を選出した上で、その他の新たな役員人事の調整を進めてきました。関係者によれば、新たな顔ぶれは、▼幹事長に中司宏衆院議員、▼国対委員長に遠藤敬前国対委員長、▼政調会長に斎藤アレックス衆