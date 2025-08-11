男性から「前の彼女は〜」「元カノと来たことあるんだよね」といったセリフを聞いて、なんとなく心がざわついたことはありませんか？そこで今回は、そんな元カノを引きずる未練たらたら男子と交際NGな理由を解説します。元カノを引きずっている＝心の整理ができていない過去の恋愛をなかなか手放せない男性は、「自分は悪くなかった」と正当化したい心理を抱えていたり、美化された元カノ像に執着しているケースが少なくありません