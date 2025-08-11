男性の「ごめん、寝てた」「急に仕事入って…」といった言い訳に怪しさを感じる女性は少なくないでしょう。でも、その返事にどこか誠実に感じるなら、“本命だからこそ”出てくる不器用な愛情表現の可能性も。そこで今回は、そんな男性の不自然な言い訳が“本命サイン”かもしれない理由を解説します。本命には“カッコ悪い自分”を見せたくない男性はプライドが高く、本命女性の前では“ちゃんとした自分”でいたいと感じているも