気象台は、午前4時28分に、洪水警報を羽咋市、宝達志水町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・羽咋市、宝達志水町に発表 12日04:28時点能登では、13日明け方まで土砂災害に、12日昼前まで低い土地の浸水に、12日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■七尾市□大雨警報・土砂災害13日明け方にかけて警戒・浸水12日昼前にかけて警戒1時間最大雨量40mmピーク時間12日