北海道・函館中央警察署は２０２５年８月１１日、函館市の看護師の女（６４）を窃盗の疑いで逮捕しました。女は１１日午後２時半ごろ、函館市山の手のスーパーで、かまぼこ２点と果実酒１点（販売価格６３０円）を盗んだ疑いが持たれています。１１日午後２時４０分ごろ、スーパーの従業員から「万引きの犯人を捕まえました」と警察に通報がありました。警察によりますと、女は長そでの服を着ていて、そで