ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの川島如恵留（３０）が、舞台「すべての幸運を手にした男」（１１月１４日〜１２月２日・東京グローブ座）で、初の単独舞台主演を果たすことが１１日、分かった。初の単独主演、そして本格的なストレートプレイも初挑戦となる川島は、オファーを受けた瞬間を「まさに幸運を手にしたなと感じました」と、回想。同時に「うれしさと一緒に、この幸運を手放さないように精進したいと強く思いました」と強