ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアから石油を購入しているインドのモディ首相と電話会談し、対ロシア制裁を強化する必要性などを強調しました。ゼレンスキー大統領は11日に行われたモディ首相との電話会談で、ウクライナ情勢を中心に協議したと明らかにしました。15日にアメリカとロシアの首脳会談が予定されるなか、ゼレンスキー氏は「戦闘終結に向けた外交的な機会が生まれているさなかにも、ロシアから爆撃を受けた」と