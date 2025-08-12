ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの川島如恵留（のえる、３０）が、１１月１４日開幕の「すべての幸運を手にした男」（１２月２日まで東京グローブ座）で舞台初単独主演することが１１日、分かった。世界的劇作家アーサー・ミラーによる戯曲。アメリカ中西部の町を舞台に、小さな自動車整備工場を営む主人公デイヴィッド・ビーブス（川島）に、次々と思いがけない幸運が訪れる。川島は「お話をいただいた時、まさに幸運を手にしたな