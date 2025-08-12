Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの最新シングル「ＷｈａｔＷｅＧｏｔ〜奇跡はきみと〜／ＩＫｎｏｗ」が、１８日付のオリコン週間シングルランキング（４〜１０日集計）で初登場１位を獲得したことが１２日、発表された。本作は、ミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング「ＷｈａｔＷｅＧｏｔ―」と、メンバーの高橋海人が俳優・中村倫也とダブル主演を務めるＴＢＳ系ドラマ「ＤＯＰＥ麻薬取締部特捜課」（金曜・後１