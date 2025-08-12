ＮＥＷＳの最新アルバム「変身」が、１８日付のオリコン週間アルバムランキング（４〜１０日集計）で初登場１位を獲得したことが１２日、発表された。本作は、「ＮＥＷＳの変身物語であり、リスナーの変身体験でもある」というメッセージを核にした音楽作品。さまざまなアプローチで「変身」というテーマを表現している。初週売り上げは８．７万枚を記録し、初登場１位に。１７作連続・通算１７作目の首位獲得となった。これ