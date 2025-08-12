TravisJapanの川島如恵留（のえる、30）が「すべての幸運を手にした男」で舞台初主演する。「お話を頂いた時、まさに幸運を手にしたなと感じました。うれしさと一緒に、この幸運を手放さないように精進したいと強く思いました」と目を輝かせた。公演は11月14日〜12月2日に東京グローブ座で。1944年初演の、米劇作家アーサー・ミラーの作品。川島は思いがけない幸運が続くあまり、将来への不安を募らせていく男を演じる。運命