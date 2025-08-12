DeNAに新加入した元阪神の藤浪晋太郎投手（31）新天地デビューが、17日の中日3連戦（バンテリンドーム）3戦目となることが濃厚となった。右腕はこの日、ヤクルト戦（神宮）前の練習に参加。キャッチボールなどで調整した。イースタン・リーグでは3度先発。1軍での登板に向け準備を進めてきた。11日からのヤクルト3連戦で先発する可能性も高かったが、先発ローテーションの兼ね合いもあり同3連戦中の登板は見送られた形だ。