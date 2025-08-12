プロボクシングWBOアジア・パシフィック（AP）連盟のレオン・パノンシロ会長が11日、都内で対応し、国内開催の同王座戦を12回から10回へ短縮すると発表した。2日の興行に出場した神足茂利さん（M・T）と浦川大将さん（帝拳）が硬膜下血腫のためいずれも28歳で他界。日本ボクシングコミッション（JBC）は再発防止策の一つとして、すでに東洋太平洋王座戦も同様の短縮を決定しており、パノンシロ会長は「世界挑戦までの道程とし
