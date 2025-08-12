Travis Japan川島如恵留（30）が、舞台「すべての幸運を手にした男」（11月14日から、東京・グローブ座）で初の舞台単独主演を飾ることが11日、分かった。劇作家アーサー・ミラー氏の名作戯曲で、ある夜を境に人生が幸運に彩られ始めた主人公が、そのできすぎた日々に次第に将来への不安を募らせていく姿が描かれる。運命と人間の意思がどのように相互作用するのか、寓話（ぐうわ）のような構造を取り入れた普遍的な人間ドラマだ。