NY株式11日（NY時間14:16）（日本時間03:16） ダウ平均43995.07（-180.54-0.41%） ナスダック21443.13（-6.89-0.03%） CME日経平均先物42305（大証終比：+485+1.15%） 欧州株式11日終値 英FT100 9129.71（+33.98+0.37%） 独DAX 24081.34（-81.52-0.34%） 仏CAC40 7698.52（-44.48-0.57%） 米国債利回り 2年債 3.750（-0.013） 10年債 4.271（-0.012） 30年債 4.838（-