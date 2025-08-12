【ニューヨーク＝山本貴徳】米鉄鋼大手ＵＳスチールの東部ペンシルベニア州クレアトンにある工場で１１日、爆発事故が起きた。地元警察によると、１人が死亡し、２人が行方不明になっている。ほかにも複数の負傷者が出ているという。