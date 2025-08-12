スペインやポルトガルで、先週末から山火事が多発していて、熱波との関連が指摘されています。地元メディアによると、スペイン北部にある古代ローマ時代の鉱山で、ユネスコ世界遺産に登録されている「ラス・メディラス」の周辺で9日午後に山火事が発生しました。一時、周辺の住民約700人に対して避難が呼びかけられましたが、けが人はなく、世界遺産にも大きな被害はなかったということです。このほか、スペイン南部でも山火事が発