夏の甲子園、11日の第4試合で、愛知の豊橋中央高校が西東京の日大三高と対戦し、熱戦をくりひろげましたが、惜しくも敗れました。 注目の初出場、愛知の豊橋中央高校は西東京の日大三高と対戦。 愛知大会の決勝を戦った東邦高校のブラスバンド部の友情応援を力に、7回、一時同点に追いつきます。しかし、8回、勝ち越しホームランを許し、日大三高に一歩およばず、甲子園初勝利とはなりませんでした。 豊橋中央高校のƌ