きょうの為替市場は明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を前にドル買いが優勢となっており、ポンドドルも一時１．３４ドルちょうど付近まで下落する場面が見られた。本日の２１日線がその付近に来ており、水準は維持されている格好。 先週の英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）を受けてエコノミストは、最新の決定は今後の政策経路の見直しに繋がる可能性があると指摘している。インフレ上昇と弱い労働市場のトレードオフ