アメリカのトランプ大統領は、首都ワシントンの治安対策を強化するため州兵を派遣すると発表しました。トランプ大統領：きょうはワシントン解放の日だ。われわれは首都を取り戻す。トランプ大統領は11日、ワシントンで犯罪が多発しているとして緊急事態を宣言し、「ワシントンの警察を連邦政府の管理下に置く」と発表しました。その上で、約800人の州兵を派遣する予定で、必要に応じて軍の投入も検討するとしています。ただ、司法