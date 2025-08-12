「ドジャース４−５ブルージェイズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が本拠地で行われたブルージェイズ戦に「１番・指名打者」で出場し、初回に２試合連発となる４１号先頭打者アーチを放った。ナ・リーグ本塁打王争いでトップのシュワバー（フィリーズ）に並んだ。自己最長タイとなる９試合連続安打を記録したが、勝負どころの三盗失敗と空振り三振が響き、チームは３連勝を逃した。体勢を崩され