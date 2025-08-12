車から漏れ出た油を処理するため、春日井IC～名古屋IC（上り）の間が通行止めとなっています。 春日井市下市場町の東名高速・上り線の336キロポスト付近で車３台がからむ事故があり、車から漏れ出た油を処理するため、春日井IC～名古屋IC（上り）の間が通行止めとなっています。 ※12日午前1時半の時点