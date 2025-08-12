ＮＹ時間の中盤に入って、ドル円は１４８円付近での推移となっている。明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を警戒して為替市場はドル高の動きが優勢となっており、ドル円も買い戻しが出ている。ただ、積極的に上値を試す動きまでは見られず、１４８円台には慎重なようだ。 ドル円は１００日線と２００日線の間での上下動が続いているが、オプション市場では円のボラティリティの下げが続いており、１月２４日以来の水準に下げ