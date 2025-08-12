【モデルプレス＝2025/08/12】俳優の山田裕貴がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）の番組イベント「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」が10月26日に横浜アリーナにて開催。このたび、スキマスイッチ、Kep1er（ケプラー）、Aogumo、勝地涼のゲスト出演が決定した。【写真】山田裕貴がファンと公言している人気KPOPアイドル◆山田裕