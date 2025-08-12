お盆休みを記録的な大雨が直撃しました。4日連続で線状降水帯が発生。11日は熊本県の7つの市や町に大雨特別警報が発表されました。福岡県と熊本県では、川に流された5人の行方がわかっていません。今後の天気の見通しはどうなるのでしょうか？喜入友浩キャスター「午後5時前、佐賀県内に入りました。雨の勢いは増す一方です。視界もかなり悪くなってきました」お盆休みを直撃した大雨。熊本地方では10日午後10時ごろ、線状降水帯が