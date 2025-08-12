『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）第5話では、夏の夜空に願いを込めた。 参考：磯村勇斗、民放連ドラ初主演は「自分の成長にも期待」10年前から変わらない“スタイル”も 天文ドームが夏の間閉鎖されることになった。あきらめきれない高瀬佑介（のせりん）たちは、健治（磯村勇斗）に頼みこみ、健治の家で天文部の合宿をすることになった。自宅に人を招くことを祖母の可乃子（木野花