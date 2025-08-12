3日間続いた＜LuckyFes’25＞は、いよいよフィナーレへと向かっていく。RAINBOW STAGEの大トリとして、＜LuckyFes’25＞を堂々と締めくくったのはNEWS。2年連続大トリという快挙だ。◆ライブ写真小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久は、フレンズ（LuckyFes来場者）の拍手と歓声に迎えられて登場。ステージの照明が点き、お揃いのつなぎを着た3人の姿が明らかになると、歓声の音量がもう一段階上がった。小山が「NEWS、大トリやらせ