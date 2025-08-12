郷ひろみが＜LuckyFes＞に降臨。彼の出演を知った時から楽しみだった人がたくさんいるはず。数々の大ヒット曲を世に送り出し、素敵な年齢の重ね方をしながらかけがえのない魅力を放ち続けている彼は、昭和の頃から現在に至るまでの芸能界の当事者、生き証人だ。RAINBOW STAGEに集まった観客それぞれの胸の中に思い出の曲がいろいろあるはず。そして、ついにその時がやってきた。◆ライブ写真ダイナミックでゴージャスなバンド演奏