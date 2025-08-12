NY株式11日（NY時間11:50）（日本時間00:50） ダウ平均44046.72（-128.89-0.29%） ナスダック21494.15（+44.13+0.21%） CME日経平均先物42365（大証終比：+545+1.29%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反落している一方、ナスダックは上昇。市場は、明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）と木曜日の生産者物価指数（ＰＰＩ）に注目している。９月ＦＯＭＣに向けた見通しを形成する上で重要な指標となる