◇インターリーグドジャース4―5ブルージェイズ（2025年8月10日ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手（31）は10日（日本時間11日）、本拠地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で出場。0―1の初回、2試合連発となる41号ソロを放ち、リーグトップのフィリーズ・シュワバーに並んだ。今季11本目の先頭弾となり、そのシュワバーが昨年つくったシーズン最多記録と同じ15本ペース。2安打1打点で今季最長タイ9試合連続安打も、