ボートレース若松の「ＳｋｙＦｉｇｈｔ福岡日総希カップ」は１１日、準優勝戦が行われた。郷原章平（４３＝福岡）は準優９Ｒに２号艇で登場。五分のスタートから差しハンドル。１Ｍは入ったかに見えたが、バックは先マイした江夏満にわずかに及ばず、２番手追走。道中は長田頼宗、桑原将光との三つ巴を制し、２着で優出切符を手に入れた。「ターン回りでもうひと押しが欲しいが、行き足中心にバランスが取れていてレース足がい