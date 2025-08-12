ボートレース蒲郡のお盆開催「日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦」は１１日、予選３日目が行われた。前田滉（２５＝愛知）は２日目１１Ｒの不良航法（減点１０）で３日目は一日早い勝負駆け。前半４Ｒを３コースまくりで快勝すると、後半９Ｒも５コースからのまくり差しで制して鮮やかな連勝ゴール。得点率６・６７の１０位にジャンプアップし「後半の５号艇が鬼門だったんですけどね。４日目につながりました」と